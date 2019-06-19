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Hindistan'da 100'den fazla çocuk ensefalit sonucu yaşamını yitirdi

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Hindistan'ın Bihar eyaletinde yer alan Muzaffarpur kentinde 100'den fazla çocuk, Şiddetli Ensefalit Sendromu (AES - Beyin İltihabı) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Hindistan'da 100'den fazla çocuk ensefalit sonucu yaşamını yitirdi

Yoksulluk ve sağlık hizmetlerindeki aksamaların pençesindeki bölgede ölümlerin artmasından korkuluyor.

Hindistan'ın Bihar eyaletinin kuzeyinde yer alan Muzaffarpur'da 100'den fazla çocuk ensefalit hastalığından yaşamını yitirdi.

India Today'de yer alan habere göre yerel kaynaklar, birçok ailenin köylerden hastaneye yetişemediğini ve ölü sayısının daha fazla olabileceğini söylüyor.

SAĞLIK PROJELERİ ERTELENİYOR

Ölümlerin en büyük nedeninin sağlık projelerinin ertelenmesi olduğu belirtilirken, 2014 yılında da benzer şekilde bir projenin ertelendiği ve 379 çocuğun o yıl yaşamını yitirdiği hatırlatılıyor.

Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan'ın çocuklar için 100 yataklık bir bakım tesisi vaadinde bulunduğu ama projenin hala tamamlanmadığı ifade ediliyor. Vardhan, 2014 yılında aynı şekilde çocuklar için 10 bakım tesisinin yapılacağını açıklamıştı.

Ölümler ardından gelen tepkiler üzerine sağlık bakanlığına soruşturma açılırken, dava 24 Haziran'da görülecek.

HASTALIĞIN KAYNAĞI HENÜZ KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Doktorların ensefalite ancak semptomatik tedavi uygulayabildiği, ancak tam tedavi için henüz hastalığın kaynağının bir bütün olarak belirlenmesi gerektiği belirtiliyor. Hastalığın aşırı sıcaklardan, nemden ve çin ağacı meyvesi tüketiminden kaynaklanıyor olabileceği tahmin ediliyor.

ENSEFALİT (BEYİN İLTİHABI) NEDİR?

Ensefalit veya beyin iltihabı, kabakulak, herpes simplex, influenza, enfeksiyoz hepatit ve enfeksiyoz mononükleoz, kuduz virüsü gibi virüsler nedeniyle ortaya çıkmaktadır. İlk semptomları şiddetli baş ağrısı, ense sertliği ve ateş olur. Hastalığa 1-2 hafta süren semptomatik tedavi uygulanır.

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