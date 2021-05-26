Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu! 'Kara mantar' kabusu bir ülkeye daha sıçradı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmeden, şimdi de 'kara mantar' enfeksiyonu ortaya çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmeden, şimdi de ' kara mantar ' enfeksiyonu ortaya çıktı. Bangladeş 'te, Hindistan 'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu 200'den fazla kişinin ölümüne neden 'kara mantar' enfeksiyonunun neden olduğu ilk can kaybı bildirildi. Uzmanlar, hastalığın Kovid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Kara Mantar Enfeksiyonunun yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan hastaları olumsuz etkilemesi, halk sağlığı uzmanları arasında korku uyandırırken, devam eden salgına başka bir zorluk daha ekledi.

"KARA MANTAR" ENFEKSİYONUNUN NEDEN OLDUĞU İLK CAN KAYBI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DGHS) sözcüsü Robed Amin, cumartesi günü, 65 yaşındaki bir hastanın tıbbi olarak mukormikoz olarak bilinen mantardan enfekte olduğunu doğruladı.

Dakka'daki Birdem Hastanesi solunum hastalıkları baş profesörü Delawar Hossain, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç gün önce ölen hastanın yapılan tıbbi muayeneler sonucunda siyah mantarla enfekte olduğunun belirlendiğini bildirdi

Hayatını kaybeden hasta, Kovid-19 tedavisini tamamladıktan sonra şeker hastalığı ve böbrek sorunları dahil yaşlılık komplikasyonları nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

HALKA "PANİĞE KAPILMAYIN" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Zahid Maleque, Dakka'da düzenlenen bir etkinlikte, halka siyah mantar konusunda paniğe kapılmamaları çağrısında bulundu ve gerekli tedbirlerin alınmasını tavsiye etti.

Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın Kovid-19 ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

HİNDİSTAN'DA 200 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu siyah mantar hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.