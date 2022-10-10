  • BIST 3.582,03
  • Altın 996.387
  • Dolar 18.5723
  • Euro 18.045
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKALübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığı yüzünden savaşa girecek mi?

Hindistan’da 9 kişiyi öldüren kaplan operasyonla öldürüldü

» »
Hindistan'ın Bihar eyaletinde 9 kişiyi öldürdüğü tespit edilen kaplan, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda öldürüldü.
Hindistan’da 9 kişiyi öldüren kaplan operasyonla öldürüldü

BBC’nin haberine göre, eyalete bağlı Champaran bölgesinde 9 kişiyi öldüren kaplana karşı 200 polisle operasyon düzenlendi.

Operasyonda kaplanın yerini tespit edebilmek için filler de kullanıldı. Tespitin ardından 3 yaşındaki kaplan öldürüldü.

Eyaletin vahşi hayvanları koruma müdürü Kumar Gupta, kaplanın insan yaşamı için tehlikeli olarak değerlendirildiği için operasyon başlatıldığını belirtti.

Gupta, sakinleştirme girişimlerinin başarısız olması üzerine hayvanın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 70’ine ev sahipliği yapıyor.

Kaplanların, yaşadıkları koruma altındaki alanların, hayvanların sayısının artış oranının gerisinde kalmasıyla, doğal yaşam alanlarını terk ettikleri ve insanlara saldırdığı belirtiliyor.

Resmi verilere göre, Hindistan’da yılda kaplan saldırıları sonucu 40 ila 50 kişi hayatını kaybediyor. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiev’deki Alman Büyükelçiliği’ne füze isabet etti10 Ekim 2022 Pazartesi 14:22
  • Zelenski, "Bizi yok etmek, yeryüzünden silmek istiyorlar" dedi10 Ekim 2022 Pazartesi 13:24
  • Tayvan’dan Elon Musk’a sert tepki: Ülkemiz satılık değil10 Ekim 2022 Pazartesi 13:15
  • Zelenskiy: İran yapımı İHA’larla saldırılar düzenlendi10 Ekim 2022 Pazartesi 12:48
  • Kremlin: Enerji krizinin Avrupa için 'içler acısı sonuçları' olacak10 Ekim 2022 Pazartesi 11:46
  • Rusya’da Su-24 Tipi Savaş Uçağı Düştü10 Ekim 2022 Pazartesi 10:18
  • Kiev'in merkezi füze saldırısıyla vuruldu10 Ekim 2022 Pazartesi 09:57
  • Kiev’de patlama sesleri: Ölü ve yaralılar var! Vatandaşlara Sığınaklara Gidin Çağrısı Yapılıyor10 Ekim 2022 Pazartesi 09:48
  • Putin: Saldırıyı gerçekleştiren Ukrayna istihbarat servisidir09 Ekim 2022 Pazar 22:50
  • Pakistan’da alışveriş merkezinde yangın çıktı09 Ekim 2022 Pazar 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti