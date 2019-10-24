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Hindistan’da, ‘afrodizyak’ diye ayıları öldürüp penislerini yiyen adam tutuklandı

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Hindistan’da polis, afrodizyak etkisi (cinsel arzuyu artırma) bulunduğuna inandığı için çok sayıda ayı öldürüp ‘penislerini yiyen’ adamı yakaladı.
Hindistan’da, ‘afrodizyak’ diye ayıları öldürüp penislerini yiyen adam tutuklandı

Yaren’ adlı adamın tutuklandığını açıklayan polis, Gucarat eyaletindeki bir ulusal parkın yetkililerinin kendilerine, “Burada cinsel organları kesilmiş ayı ölüleri bulduk” diye haber verdiğini açıkladı. Bu bilgiyi aldıktan sonra yıllardır aranan adamın izini süren polis, Yaren’in kaplan başta olmak üzere avlanması yasak olan hayvanları avladığı gerekçesiyle de aranan bir isim olduğunu duyurdu.

Yakalanmamak için çok sayıda sahte kimlik kullanan Yaren çarşamba hakim karşısına çıktı ve tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Yerel emniyet teşkilatının başındaki Riteş Sirotya, Yaren’in mensubu olduğu, ormanlarda yaşayan Pardi Behelia kabilesine mensup kişilerin hayvanların penisini yemenin afrodizyak etkisi olduğuna inandığının altını çizdi.

2013’te tutuklanan Yaren’in bir yıl hapis yattıktan sonra serbest kalması ve tekrar aynı suçu işlemesi ise kamuoyunun tepkisini çekti.

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