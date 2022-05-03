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Hindistan’da aşırı sıcaklar can aldı

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Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde sıcaklığın 46 dereceye yükselmesinin ardından 25 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’da aşırı sıcaklar can aldı

Hindistan’da sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Ülkede termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcak çarpması nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

Maharashtra sağlık yetkilisi Pradeep Awate, ülkede sıcaklığın son 100 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Ülkede sıcaklıklar normalden çok daha erken ve hızlı bir şekilde artıyor” derken Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından ülkenin kuzeybatısı ve orta kesimlerinde sıcaklıkların azalmasının beklenmediği açıklandı.

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