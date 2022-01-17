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Hindistan'da başörtülü öğrenciler sınıflara alınmıyor

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Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde bir devlet üniversitesinde bir grup Müslüman öğrenci, müdürlerinin sınıfta başörtüsü takmaya izin vermemesi sonucu derslerini haftalardır sınıfın dışında oturup dinliyor.
Hindistan'da başörtülü öğrenciler sınıflara alınmıyor

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde bir devlet üniversitesinde bir grup Müslüman öğrenci, müdürlerinin sınıfta başörtüsü takmaya izin vermemesi sonucu derslerini haftalardır sınıfın dışında oturup dinliyor.

Independent'ın Hint medya kuruluşlarına dayandırdığı habere göre, Udupi kentindeki devlete ait kadın üniversitesinin 4 öğrencisi, sınıfta başörtüsü takmalarına izin verilmediğini iddiasıyla ayın başından beri sınıflarının dışında ders dinlemeye çalışıyor.

Hindistan haber ajansı Press Trust'a göre üniversitenin müdürü Rudra Gowda, üniversite kuralları uyarınca öğrencilerin okul binasında başörtüsü takmasına izin verildiğini ama sınıfların içinde bunun yasaklandığını söyledi.

Times Now televizyon kanalı, üniversiteyle açmaza giren 4 öğrencinin ailelerinin daha önce yetkililerle görüştüğünü ama iki haftadan fazla bir süredir soruna çözüm bulunamadığını aktardı.

Kanalın haberine göre müdür, üniversitenin yakında sorunu çözmek, üniversite kurallarını ve düzenlemelerini açıklamak için kadın öğrencilerin ailelerini toplantıya çağıracağını duyurdu.

Üniversite Gelişim Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Yashpal Suvarna, cumartesi günü Deccan Herald gazetesine yaptığı açıklamada üniversitede okuyan azınlık topluluklarına mensup 150 kadından hiçbirinin "herhangi (benzer) bir talepte bulunmadığını" söyledi.

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