Hindistan’da beton mikseri içinde memleketine dönmek isteyen 18 işçi yakalandı

Hindistan’da 18 işçi beton mikserinin içinde ‘kaçak‘ olarak memleketine gitmek isterken yakalandı.

Beton mikserinden çıkarılıp karantinaya alınan 18 kişinin Mumbai’den 1300 kilmetre uzaktaki memleketleri Lucknow’a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

39 bin 980 vaka, 1323 can kaybının olduğu Hindistan’da 24 Mart’tan beri seyahat kısıtlması da içeren ‘corona‘ önlemleri devam ediyor.

Hükümet evlerine dönmek isteyen işçiler, öğrenciler ve tursiteler için son birkaç gündür seferler düzenliyor.