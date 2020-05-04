  • BIST 98.554
  • Altın 386,717
  • Dolar 7,0460
  • Euro 7,6992
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Hindistan’da beton mikseri içinde memleketine dönmek isteyen 18 işçi yakalandı

» »
Hindistan’da beton mikseri içinde memleketine dönmek isteyen 18 işçi yakalandı
Hindistan’da beton mikseri içinde memleketine dönmek isteyen 18 işçi yakalandı

Hindistan’da 18 işçi beton mikserinin içinde ‘kaçak‘ olarak memleketine gitmek isterken yakalandı.

Beton mikserinden çıkarılıp karantinaya alınan 18 kişinin Mumbai’den 1300 kilmetre uzaktaki memleketleri Lucknow’a gitmeye çalıştıkları öğrenildi.

39 bin 980 vaka, 1323 can kaybının olduğu Hindistan’da 24 Mart’tan beri seyahat kısıtlması da içeren ‘corona‘ önlemleri devam ediyor.

Hükümet evlerine dönmek isteyen işçiler, öğrenciler ve tursiteler için son birkaç gündür seferler düzenliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya: ABD denizaltılarının balistik füze saldırısına nükleer yanıt verilecek30 Nisan 2020 Perşembe 00:02
  • Rus senatör: Kim'in sağlığıyla ilgili bir sorun olduğunu düşünmek için neden yok28 Nisan 2020 Salı 16:56
  • Uydu görüntüleriyle Kim Jong Un için cenaze töreni iddiası28 Nisan 2020 Salı 14:13
  • Kuzey Kore Lideri'nin Sağlığı Konusunda Belirsizlik Sürüyor28 Nisan 2020 Salı 11:01
  • Güney Kore: Kim, salgından kaçınmak için ortada görünmüyor olabilir28 Nisan 2020 Salı 10:59
  • Hindistan’da sosyal mesafe kuralına şemsiyeli çözüm27 Nisan 2020 Pazartesi 18:15
  • Pekin’de, ‘gayri medeni’ hareketler yasaklanıyor: Ağzını kapamadan öksürene, aynı tabaktan yemek yiyenlere ceza kesilecek27 Nisan 2020 Pazartesi 18:14
  • Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: "Koronavirüs salgınını yok ettik"27 Nisan 2020 Pazartesi 12:09
  • Kuzey Kore lideri Kim, turistik bir bölgenin inşaatında çalışanlara teşekkür etti27 Nisan 2020 Pazartesi 12:07
  • Güney Koreli yetkili:Kuzey Kore lideri hayatta ve iyi27 Nisan 2020 Pazartesi 09:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti