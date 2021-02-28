  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA5494 test 38 pozitif vaka

Hindistan’da bir adam horoz dövüşü sırasında kendi horozu tarafından öldürüldü

» »
Hindistan’da yasadışı bir horoz dövüşü sırasında bir adam, vücuduna bıçak yerleştirdiği horozu tarafından öldürüldü.
Hindistan’da bir adam horoz dövüşü sırasında kendi horozu tarafından öldürüldü

Kaçmaya çalışan horozun vücuduna yerleştirilmiş bıçağın, kuşun sahibinin kasıklarına saplandığı tespit edildi. Hindistanlı adam hastaneye giderken hayatını kaybetti.

Telangana eyaletinin Lothunur kasabasında meydana gelen olaya karışan 15 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, olaya karışanlar ‘adam öldürme’‘yasadışı bahis’ ve ‘horoz dövüşüne ev sahipliği yapmak’la suçlanıyor.

BBC’nin aktardığına göre horoz dövüşü 1960 yılında Hindistan’da yasa dışı hale getirildi ancak Telangana gibi kırsal alanlarda hala nispeten yaygın.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da 13 Şubat'taki Depremde Fukuşima Dai-İçi'de Radyoaktif Suyu Koruyan 53 Tank Yerinden Oynadı26 Şubat 2021 Cuma 11:28
  • Çin'de iki aşıya daha kullanım izni25 Şubat 2021 Perşembe 23:46
  • Covid aşısı: Çin'de tuzlu su ve maden suyu doldurulmuş şişeler aşı diye satıldı, 70 kişi gözaltında22 Şubat 2021 Pazartesi 20:49
  • Japon hava yolu firmaları, Boeing 777’lerin kullanımını durduruyor22 Şubat 2021 Pazartesi 09:32
  • Japonya'da Kovid-19'un aşılara dirençli olduğu tahmin edilen yeni bir türü keşfedildi20 Şubat 2021 Cumartesi 12:37
  • Güney Kore'de Kovid-19 Tedbirlerinden Etkilenen Esnaf İkinci Kez Devlete Dava Açtı19 Şubat 2021 Cuma 16:20
  • Japonya, Güney Kore Ve ABD, Kore Yarımadasının Nükleerden Arındırılmasında Mutabık19 Şubat 2021 Cuma 13:30
  • Japonya, 2021'de Ülkede Konuşlu ABD Üsleri İçin 1,9 Milyar Dolar Ödeme Yapacak18 Şubat 2021 Perşembe 18:45
  • Japonya'da aşılama başladı17 Şubat 2021 Çarşamba 16:25
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eşi bir yıl aradan sonra kamuoyu önüne çıktı17 Şubat 2021 Çarşamba 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti