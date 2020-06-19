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Hindistan'da bir genç 60 bin arıyı kafasında tuttu, rekorlar kitabına girdi

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Hindistan'da bir genç 60 bin arıyı kafasında tuttu, rekorlar kitabına girdi
Hindistan'da bir genç 60 bin arıyı kafasında tuttu, rekorlar kitabına girdi

Hindistan’da arıcılık yapan Nature M.S. olarak bilinen 24 yaşındaki genç, 60 bin arının kafasında durmasına izin verdi. Nature ayrıca 4 saat 10 dakika boyunca arıları kafasında tutarak Guinness Rekorlar Kitabı’na da girdi.

Hindistan’da Nature M.S. olarak bilinen bir kişi 60 bin arının kafasında durmasına izin verdi. Ödüllü arıcı olan babası Sajayakumar sayesinde arılarla tanıştığını belirten Nature M.S. 7 yaşından bu yana arkadaşlarını etkilemek için arıların kafasını ve kollarında gezinmelerine izin veriyor. Henüz çocukken bir kraliçe arıyı avucunun içine alan Nature, diğer arıların kraliçeyi korumak için koluna konmaya başladıklarını, daha sonra ise tüm kolunu kapladıklarını belirtti. Nature, “Bir sonraki gün kraliçe arıyı başıma koydum. Kısa bir süre içerisinde arılar tüm kafamı kapladı” dedi.

"Onlar benim en yakın arkadaşım"

Arıların kendisini bir tehdit olarak görmediğini ifade eden Nature, onların en yakın arkadaşları olduğunu söyledi. Nature ayrıca 4 saat 10 dakika boyunca arıları kafasında tutarak Guinness Rekorlar Kitabı’na da girdi. Arılar tarafından defalarca sokulduğunu da belirten Nature, bunun arıların değil kendi suçu olduğunu söyledi.

"Babamın öğütlerini dikkate aldım"

Babasının arılar hakkında kendisine öğüt verdiğini ifade eden Nature, “Babam her zaman arılara sakin ve arkadaşça davranmamı öğütledi. Korktuğum zaman derin nefes almamı ve korkuya teslim olmamamı söyledi. Arılarla aramda özel bir bağ oluştur” diye konuştu. Öte yandan, arılara olan tutkusu onu akademik alanda da araştırmalar yapmaya yönlendirdi. Nature, şu anda Bangalore kentinde bir üniversitede arıcılık üzerine yüksek lisans yapıyor.

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