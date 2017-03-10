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Hindistan'da çamaşır makinelerine 'köri' modu

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Hindistan'da çamaşır makinelerine 'köri' modu
Hindistan'da köri lekelerini çıkarmak için özel bir çamaşır makinesi geliştirildi.

Hindistan'da yerel basındaki haberlere göre, Japon elektronik firması Panasonic, çıkarılması zor köri lekelerinin temizlenmesi için özel moda sahip tam otomatik çamaşır makinesini Hintlerin kullanımına sundu.

Firmanın yetkilileri, "köri" düğmeli makinenin, kıyafetlerindeki lekelerin tamamen çıkmadığına ilişkin müşteri şikayetleri üzerine geliştirildiğini açıkladı.

Yetkililer, makinenin geliştirilmesi için 2 yıla yakın çalışıldığını, bu süreçte su sıcaklığıyla su akışının bütünleşmesi için testler yapıldığını kaydetti.

Yetkililer, devri normalden 6 kat hızlı olan makinenin baharat lekesinin çıkarılmasını sağladığını ifade etti.

Yağlı saçların yol açtığı lekelerin çıkarılması dahil 5 özelliğe daha sahip makineler 330 dolardan satılıyor.

Zerdeçal, sumak ve kırmızıbiber karışımı köri baharatı, Hindistan başta olmak üzere Asya mutfağında sıklıkla kullanılıyor.

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