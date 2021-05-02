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Hindistan'da can kaybında yeni rekor: 3 bin 689 kişi öldü

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Hindistan’da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek can kaybı sayısı kayıtlara geçti.
Hindistan'da can kaybında yeni rekor: 3 bin 689 kişi öldü

Korona virüs salgınında dün günlük 400 bin vaka sayısını aşan dünyadaki ilk ülke olan Hindistan'da bugün yeni bir rekor daha kırıldı. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 3 bin 689 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek can kaybının kayıtlara geçtiği ülkede salgında ölenlerin sayısı 215 bin 542'ye yükseldi. Açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 392 bin 488 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 19 milyon 557 bin 457'ye ulaştığı bildirildi.

Hastanelerde yatak sayısının yetersiz kaldığı ülkede tıbbi oksijen eksikliği nedeniyle hastalar tedavi edilemiyor. Dün Delhi'deki Batra Hastanesi'nde oksijenin bitmesi nedeniyle 12 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Andhra Pradesh eyaletindeki 2 hastanede oksijenin tükenmesi sonucu toplam 16 kişi ve Delhi'deki Gurgaon bölgesinde de 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan'da ülke içinde aşı sıkıntısı yaşanıyor. Aşıların yetersiz kalması nedeniyle ülkede üretilen AstraZeneca aşısının ihracatı geçici olarak durduruldu.

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