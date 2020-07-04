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Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü

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Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü

Corona virüs salgınının yayılmaya başladığı Hindistan'da hükümet çareyi karton yataklarda buldu. Başkent Yeni Delhi'de 10 bin karton yataktan oluşan hastane kuruldu.

 

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 1

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da corona virüs salgını günden güne yayılıyor.

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 2

Uzun süre karantinada kalan ülkede önlemler esnetilmeye başlatılınca vaka sayısı hızla artmaya başladı.

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 3

Ülkede son olarak 565 binden Covid-19 vakası tespit edildi.

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 4

Hindistan'da corona virüse bağlı semptomlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 17 bine yaklaştı.

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 5

Gelir düzeyi düşük ülkede hükümet Covid-19 hastalarına bakabilmek için ilginç bir yöntem geliştirdi.

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 6

Hızla oluşturulan sahra hastanelerinde normal yatak yerine kartondan yapılan yataklar tercih edildi.

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 7

Başkent Yeni Delhi'deki 10 bin yataklı sahra hastanesinde yatakların tamamı kartondan yapıldı.

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 8

Karton yatakların önümüzdeki günlerde ülkenin başka yerlerinde de kullanılması amaçlanıyor.

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 9

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 10

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 11

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 12

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 13

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 14

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 15

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 16

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 17

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 18

Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü - 19

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