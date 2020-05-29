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Hindistan’da dehşet: Salgını sona erdirmek için bir kişiyi kurban etti!

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Hindistan’da Brahmani Dei Tapınağı’nda görevli Sansari Ojha (70) adlı bir rahibin, koronavirüs salgının sona ermesi için Saroj Kumar Pradhan (52) adlı kişinin kafasını baltayla keserek Hindu tanrıçasına kurban ettiği belirtildi.
Hindistan’da dehşet: Salgını sona erdirmek için bir kişiyi kurban etti!

Hindistan’da Brahmani Dei Tapınağı’nda görevli Sansari Ojha (70) adlı bir rahip, koronavirüs salgının sona ermesi için Saroj Kumar Pradhan (52) adlı kişinin kafasını keserek Hindu tanrıçasına kurban etti.

RAHİP GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından gözaltına alınan Rahip Ojha, ifadesinde bir tanrıçayı rüyasında gördüğünü, tanrıçanın salgını sona erdirmek için kendisinden bir kurban istediğini söyledi. Görgü tanıkları gece geç saatte tapınakta Rahip Ojha ile kurbanın tartıştıklarını ve rahibin kurbanın kafasına baltayla vurduğunu belirtti. Polis ise basına yaptığı açıklamada, Rahip Ojha’nın gözaltına alındığı sırada sarhoş olduğunu vurguladı.

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