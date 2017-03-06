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Hindistan'da felçli adamı 'tedavi etmek için' kız çocuğu kurban edildi

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Hindistan'da felçli adamı 'tedavi etmek için' kız çocuğu kurban edildi
Hindistan'ın güneyindeki Karnakata eyaletinde üç kişi, 10 yaşındaki bir kız çocuğunu kurban etme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polisin BBC Hintçe Servisi'ne yaptığı açıklamaya göre çocuk bir "büyücü"nün talimatları üzerine felçli bir adamı "tedavi etmek" için kurban edildi.

Felçli adamın erkek ve kız kardeşi, çocuğu kaçırma ve öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polise göre büyücü bunun kardeşlerini etkileyen "kara büyüyü" etkisiz hale getirmenin tek yöntemi olduğunu söyledi.

Kurban edilen kızın kaçırılmasına yardım ettiği gerekçesiyle 17 yaşındaki bir genç adamın ad gözaltına alındığı bildirildi.

'Yeni gözaltılar olabilir'

Polis Müdürü B. Ramesh BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu suça yardım eden birkaç kişi daha var. Tüm açılardan soruşturuyoruz. Yeni gözaltılar olabilir" dedi.

Cinayet, kız çocuğunun cesedinin bir torbada bulunmasıyla ortaya çıktı. Torbada, "kara büyü" ayinlerinde kullanılan bazı malzemeler de bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili haber yayılırken, cinayetle suçlanan kardeşlerin evinin önünde bir kalabalik birikti. Polis kalabalığı dağıtmak için güç kullandı.

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