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Hindistan'da festival dönüşü izdiham: 6 ölü

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Hindistan'da festival dönüşü izdiham: 6 ölü
Hindistan'da düzenlenen Makar Sakranti festivali dönüşü meydana gelen izdihamda 6 kişi hayatını kaybetti.

"Press Trust of India" ajansının Kalkınma Bakanı Manturam Pakhira'nın açıklamasına dayandırdığı haberde, Batı Bengal'de bulunan Ganga Sagar'da iki gün süren hasat festivalinden dönen 6 kadının, Ganj Nehri üzerindeki iskeleden Kolkata'ya giden bir tekneye binmeye çalışırken çıkan izdihamda hayatını kaybettiği bildirildi.

İzdihamda 10 kişinin yaralandığını kaydeden Pakhira, kurtarma ekiplerinin suya düşen başka kişiler olup olmadığını araştırdığını belirtti.

Ganj Nehri'nin denize döküldüğü Ganga Sagar'da, Makar Sankranti hasat festivali kapsamında nehre "kutsal dalış yapmak" için yaklaşık 1,5 milyon kişinin toplandığı tahmin ediliyor.

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinin başkenti Patna yakınlarında dün meydana gelen tekne kazasında da 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Makar Sakranti festivalinden dönenleri taşıyan 25 yolcu kapasiteli teknenin fazla yolcu aldığı için alabora olduğu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, her iki kazadaki can kayıplarından dolayı üzüntüsünü ifade ederek kurbanlardan her birinin ailesine 200 bin rupi (yaklaşık 2 bin 935 dolar) yardım sözü verdi.

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