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Hindistan'da fidan ekili alanda otlayan keçiler gözaltına alındı

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Hindistan'da fidan ekili alanda otlayan keçiler gözaltına alındı
Hindistan'da fidan ekili alanda otlayan keçiler gözaltına alındı

Hindistan'da fidan dikme kampanyası başlatan STK'nın ekili alanında otlayan iki keçi, polis tarafından gözaltına alındı.

 

Hindistan'ın Telangana eyaletinde hükümetin de desteklediği 'Ağaçları Kurtar' isimli bir STK (Sivil Toplum Örgütü), başlattıkları ağaçlandırma kampanyası kapsamında kendilerine tahsis edilen alana 980 adet yabani badem fidanı dikti. 

Ancak bir STK aktivistinin ihbarı Hintli polisleri harekete geçirdi. 

Yerel medyada yer alan haberlere göre, aktivist, polise kurumun fidanları yiyen keçileri şikâyet etti. 

POLİSLERDEN SUÇÜSTÜ

Olay yerine gelen polis, fidanlık alanda 'suçüstü' yakaladığı keçileri derhal gözaltına aldı. Bir direğe bağlandığı belirtilen iki keçi, sahipleri bin Rupi (Yaklaşık 80 TL) ödeyince salıverilecek. 

STK, keçilerin 980 fidanın 250'sini yediğini ve sürekli bu alana geldiklerini açıkladı. 

'GÖZALTI DEĞİL, TEDBİR

'Polis memuru gazetecilere yaptığı açıklamada ise bunun bir gözaltı değil, 'ihtiyati tedbir' olduğunu söyledi. Polis, keçilerin ağaçlandırma yapılan alana tekrar gitmemesi için önlem aldıklarını belirtti.

 

Olayın haberlerde yer almasının ardından ardından sosyal medya kullanıcılarından esprili tepkiler gecikmedi. 

Bir Twitter kullanıcısı olayı anlatırken 'Bahse girerim daha önce hiç böyle bir suçluyla tanışmadınız' ifadelerini kullanırken, bir başka kullanıcı da '(Keçilerin) Bir keçi gibi davranmamaları gerekirdi' diye yazdı. 

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