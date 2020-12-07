Hindistan’da gizemli hastalık: Bir can kaybı, yüzlerce kişi hastanede

Hindistan’ın Andra Pradeş eyaletinde gizemli bir hastalık nedeniyle en az bir kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer 300’e yakın kişinin mide bulantısı, bilinç kaybı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı hastalığın nedenini tespit etmeye çalışıyor.

Andra Pradeş 800 binin üzerinde vakayla ülkede Covid-19’dan en kötü etkilenen eylatlerden biri.

Ancak hafta sonu ortaya çıkan hastalığın nedeninin corona virüsü olmadığı belirtildi. Sağlık Bakanı Alla Kali Krişna Srinivas bütün hastaların corona virüsü testinin negatif çıktığını ifade etti.

Eluru Devlet Hastanesi’nden bir yetkili, hasta olanların, özellikle çocuk hastaların göz yanması şikayetinden sonra aniden kusmaya başladığını, bazılarınınsa bayıldığını belirtti.

70 kişi taburcu edilirken Eluru şehrine hastalığı araştırmak için özel bir ekip gönderildi.

Srinivas hastalardan alınan kan örneklerinde viral enfeksiyon izine rastlanmadığını belirterek “Kirli su ve havadan bulaşma ihtimalini eledik. Bu gizemli bir hastalık, laboratuvar analiziyle ne olduğu ortaya çıkacak” dedi.