  • BIST 1.345
  • Altın 482,424
  • Dolar 8,4504
  • Euro 10,2265
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA54'ü yerel 71 pozitif vaka

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede

» »
Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor.
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 bin 991 vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 17 milyon 313 bin 163'e yükseldi.

Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan'dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor. Daha önce 8 Ocak'ta ABD'de kaydedilen 307 bin 581 vaka bir ülkede görülen en yüksek günlük vaka sayısı olmuştu.

Maharaştra, Uttar Pradeş, Karnataka, Kerala ve Delhi, vakaların en fazla görüldüğü bölge ve eyaletler oldu.

Birçok hastanenin tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle acil yardım çağrısında bulunduğu Delhi'de Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, diğer eyaletlerin başbakanlarından yardım istemişti.

2 bin 812 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 2 bin 812 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, günlük can kaybı sayısı da salgının başından bu yana görülen en yüksek noktaya ulaştı.

Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 195 bin 123'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısının 14 milyon 304 bin 382'ye ulaştığı ülkede, 2 milyon 813 bin 658 kişinin tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, ülke çapında vakaların artmasıyla hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek, sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren ilkinden çok daha büyük bir dalga oluşturdu.

Uygulanan aşı sayısı 142 milyona yaklaştı

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede salgına karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 141 milyon 911 bin 223 doza ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya Sağlık Bakanlığı Uzman Heyeti Kovid-19 Tedavisi İçin Baricitinib İlacını Onayladı24 Nisan 2021 Cumartesi 23:00
  • "Asemptomatik vakalar çok fazla"24 Nisan 2021 Cumartesi 21:20
  • İrlanda, Pfizer & BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatacak24 Nisan 2021 Cumartesi 20:20
  • ABD'de Johnson and Johnson aşısının kullanımına devam edilmesine onay verildi24 Nisan 2021 Cumartesi 19:20
  • Bilim insanları, yaşanılan çevrenin insan beynini etkileyebileceğini ortaya koydu24 Nisan 2021 Cumartesi 19:00
  • Prof. Dr. Özgümüş'ten çok önemli aşı açıklaması24 Nisan 2021 Cumartesi 18:20
  • Yerli inaktif Covid-19 aşısı için tarih verildi24 Nisan 2021 Cumartesi 18:00
  • Dr. Özlem Türeci'den varyant açıklaması! "Bilimi kullanacağız"24 Nisan 2021 Cumartesi 17:20
  • Dünya genelindeki en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı son 3 gündür Hindistan'da kaydediliyor24 Nisan 2021 Cumartesi 16:40
  • Profesör antikoru düşük çıkanları rahatlattı23 Nisan 2021 Cuma 22:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti