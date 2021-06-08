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Hindistan'da günlük vaka sayısı son 66 günün en düşük seviyesine geriledi

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 2 bin 123 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Hindistan'da günlük vaka sayısı son 66 günün en düşük seviyesine geriledi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 86 bin 498 vaka tespit edildi, 2 bin 123 kişi öldü.


Toplam vaka sayısı 28 milyon 996 bin 473'e, can kaybı sayısı ise 351 bin 309'a çıktı.


Günlük vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altına inerken son 66 günün en düşük seviyesine geriledi.


Hindistan'da günlük vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.


Can kayıpları ise halen günde 2 binin üzerinde seyrediyor. Günlük can kaybı sayısı da 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a kadar yükselmişti.


Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.


İYİLEŞENLERİN SAYISI 26 GÜNDÜR YENİ VAKA SAYISINI AŞIYOR
Hindistan'da son 24 saatte 182 bin 282 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 26 gündür yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.


İyileşme oranının yüzde 94,29 olduğu ülkede, 1 milyon 303 bin 702 hastanın tedavisi sürüyor.


SALGIN 30 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞU BAKIMA MUHTAÇ HALE GETİRDİ
Ulusal Çocukların Haklarını Koruma Komisyonu, Federal Yüksek Mahkemeye yaptığı bildirimde ülkede Kovid-19 salgınının yoğun yaşandığı 1 Nisan 2020 ile 5 Haziran 2021 tarihleri arasında toplam 3 bin 632 çocuğun kimsesiz kaldığını, 26 bin 176 çocuğun anne ve babasından birini kaybettiğini belirtti.


UYGULANAN AŞI DOZU 236 MİLYONU GEÇTİ
Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 236 milyon 198 bin 726 dozdan fazla aşı yapıldı.
Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.


Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

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