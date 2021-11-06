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Hindistan’da Hastanenin Corona Servisinde Yangın: 11 Ölü

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Hindistan'ın Ahmednagar kentindeki bir hastanenin corona virüsü servisinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’da Hastanenin Corona Servisinde Yangın: 11 Ölü

Hindistan’ın Maharashtra eyaletine bağlı Ahmednagar kentindeki bir hastanenin corona virüsü servisinde yangın çıktı.

Polis müfettişi Jyoti Karkade, yangının başladığı bölümde 17 hastanın bulunduğunu, 11’inin yangında hayatını kaybettiğini açıkladı. Karkade, 6 hastanın durumunun stabil olduğunu belirtti.

Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, faciaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ölümlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

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