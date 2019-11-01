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Hindistan’da hava kirliliği büyüyor: Okullar tatil edildi

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Hindistan’da hava kirliliği büyüyor: Okullar tatil edildi
Hindistan’da hava kirliliği büyüyor: Okullar tatil edildi

Hindistan’daki hava kirliliği nedeniyle Hindistan Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Otoritesi’nin uyarıları sonrası acil durum ilan edildi. Buna göre ülke genelinde okulların salı gününe kadar kapanmasına ve dışarıdaki aktivitelerin yasaklanması kararı alındı.

Hindistan’daki ülke genelinde yaşanan yoğun hava kirliliği acil durum ilan edilmesine neden oldu. Hindistan Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Otoritesi’nin yaptığı uyarılar sonrası salı gününe okulların kapanmasına karar verilen Hindistan’da ayrıca açık alanda yapılacak aktiviteler de yasaklandı.

‘HALK SAĞLIĞI TEHLİKEDE’

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre Kirliliği ve Kontrol Otoritesi Başkanı Bhure Lal, başkent Yeni Delhi, Haryana, Racastan ve Uttar Pradeş yönetimlerine yaptığı uyarıda, “Yeni Delhi ve komşu bölgelerindeki hava kalitesi dün gece oldukça kötüleşti ve şu an oldukça ciddi bir duruma ulaştı. Bu şartların özellikle çocuklar olmak üzere halk üzerinde ciddi olumsuz etkilere sebep olması ihtimaline karşılık, bu durumu halk sağlığına yönelik bir acil durum olarak değerlendirmeliyiz” dedi.

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