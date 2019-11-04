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Hindistan'da iddia üzerine 41 yumurta yiyen kişi öldü

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde Jaunpur bölgesinde, arkadaşıyla girdiği iddia üzerine 41 yumurtayı arka arkaya yiyen kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da iddia üzerine 41 yumurta yiyen kişi öldü

Yerel basındaki habere göre, 42 yaşındaki Subhash Yadav ve arkadaşı arasında 2 bin Hindistan rupisi (161 lira) karşılığında 50 yumurta yeme hedefiyle başlayan iddianın sonunda 41 yumurta yiyen Yadav yaşamını yitirdi. 

Yadav'ın 41. yumurtayı yedikten sonra bilincini kaybettiği ve hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığı aktarıldı. 

Hastane yönetimi, Yadav'ın aşırı yemekten öldüğünü açıkladı. Ailesinden ise henüz bir açıklama gelmedi. 

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