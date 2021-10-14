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Hindistan'da iktidar partisi üyesi aday yerel seçimlerde bir oy aldı

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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yapılan yerel seçimlerde D. Karthik adlı aday sadece bir oy aldı. BJP üyesi olan Karthik, olayın sosyal medyada yankı bulmasının ardından seçime bağımsız aday olarak girdiğini açıkladı.
Hindistan'da iktidar partisi üyesi aday yerel seçimlerde bir oy aldı

Hindistan merkezli bazı basın organları seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Coimbatore şehrine bağlı Periyanaickenpalayam'da meclis üyesi olmak için yarışan Karthik'in iktidardaki Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Party - BJP) üyesi olduğunu ve ailesindeki 4 kişinin de ona oy vermediğini öne sürdü.

Twitter'da bunun ardından #SinglevoteBJP (BJP'ye bir oy) hashtag'i trend oldu. Hintli yazar ve aktivist Meena Kandasamy, başka adaylara oy verdiği için Karthik'in ailesini tebrik etti. Sosyal medya kullanıcıları da Karthik'le epey dalga geçti

Bir kullanıcı "Tamil Nadu'daki BJP adayının ailesi bile onlara oy vermenin bir işe yaramadığını biliyor" derken bir başkası şöyle yazdı:

BJP'nin Tamil Nadu'daki yerel seçimlerde tek bir oy alması komik. Ama oy veren bu aptalın kim olduğunu düşünmek daha da komik. Belki kendine oy vermiştir.

Ancak Karthik daha sonra yaptığı açıklamada BJP üyesi olmasına rağmen seçime bağımsız aday olarak girdiğini bildirdi. Karthik, kendisi ve ailesinin 4. bölgede oy kullandığını ancak seçime 9. bölgeden girdiğini de açıkladı:

Bazı siyasi oluşumlar aldığım oy sayısını partime bağlayarak BJP'nin imajını zedelemeye çalışıyor. Ailemin bana oy vermediğini söylemek yanlış. Bir oy aldım ve bu benim için başarı. 4. bölgede mücadele edip çok çalışacağım ve bir sonraki seçimde zafer kazanacağım.

Ancak Sputnik International'ın haberine göre Twitter kullanıcıları, Karthik'in seçim kampanyasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İçişleri Bakanı Amit Shah gibi BJP liderlerinin fotoğraflarını sık sık kullandığını ortaya çıkardı.

 

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