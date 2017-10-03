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Hindistan’da inek dışkısından elektrik enerjisi üretildi

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Hindistan’da inek dışkısından elektrik enerjisi üretildi
Hindistan’ın kuzeyinde mandıra sahibi bir aile, çiftliklerindeki 3400 ineğin dışkısını enerjiyi dönüştürdü.

Hindistan’daki bir çiftliğin sahibi 3400 ineğinin dışkısından elektrik üretmeyi başardı. Üstelik daha önce pis kokudan geçilmeyen çiftlik artık çok daha temiz kokuyor. Çiftliğin neden olduğu metan ve karbondioksit emisyonunun ve su kirliliğinin azalmasını sağlıyor. Bu sistem aynı zamanda anaerobik çürütücüler sayesinde dışkıyı oldukça verimli gübrelere de dönüştürebiliyor. Yani doğa da dâhil herkesin kazandığı bir sistem…

Çevre Koruma Ajansı'na göre sistem şu şekilde çalışıyor: İlk olarak dışkı toplanıyor ve genellikle tanklarla çevrilmiş anaerobik çürütücülere ulaştırılıyor. Bu aşamada dışkı hızlıca bakterilerce ayrıştırılıyor ve açığa çıkan biyogaz enerji olarak kullanılmaya hazır hale geliyor. Sistemin bir sorunu var: Kurulum maliyetinin yüksek ve devlet sübvansiyonların Hindistan'da düşük olması. Dolayısıyla, yakın zamanda tüm çiftliklerin bu sistemi kullanması olası değil.

Hayvan dışkısını biyogaz sistemiyle enerjiye dönüştürme dünyada ise giderek yaygınlaşan bir uygulama. ABD'de 250'ye yakın çiftlikte halen biyogaz sistemi bulunuyor. Hedef, ülke genelinde 2025 yılına kadar 8000 çiftliğin bu sisteme geçmesi. ABD Doğal Kaynakları Koruma Kurulu'na göre eğer bu çiftlikler biyogaz sistemlerini kullanmaya başlarsa, yeterli miktarda enerji üretilebilir ve 6,5 milyon arabanın çıkaracağı kadar karbondioksit emisyonundan tasarruf edilebilir.

Kaliforniya'da 11 milyon dolarlık bir fonun küresel ısınmayla savaşmak ve çürütücü kurum maliyetini düşürmek için kullanılacağı ifade edildi. Bu sene finansal destek alacak 5 çiftlik şimdiden belirlendi.

Yenilenebilir enerji raporunu yeni açıklayan Almanya ise çiftçilerine çok daha fazla devlet teşviki veriyor ve Slate'in 2014'te yayınlanan makalesine göre Almanya'da mevcut durumda 5000 anaerobik çürütücü aktif olarak kullanımda.

TÜRKİYE’DE DE ÖRNEKLER VAR

Türkiye'de de çiftliklerin enerji ihtiyacını sığır gübresinden karşılayacak; büyükbaş hayvanların gübrelerini elektrik ve ısı enerjisine dönüştürecek biyogaz tesisleri için çalışmalar var. Bunlardan biri Sakarya'da.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, ahıra kurulan sistemle hayvan gübresinden biyogaz üretimi yapılmaya başlandı.

Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Hulusi Dede ve Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saim Özdemir tarafından Kayacık Topçu köyünde Salih Özdemir’e ait 10 hayvanlık ahırda, hayvan gübresinden biyogaz elde edilmesine yönelik hazırlanan proje kapsamında sistem kuruldu.

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