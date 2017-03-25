Hindistan'da insan kemiği kaçakçıları yakalandı

Hindistan'da insan iskeleti kaçakçılığı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Hindistan'da insan iskeleti kaçakçılığı yapan 8 kişi gözaltına alındı.

Üst düzey emniyet yetkilisi Anuj Sharma, Batı Bengal eyaletinin Burdwan bölgesindeki mezarlıklardan çıkardıkları kemiklerin kaçakçılığını yapan kişilerin bağlantılarının tespit edilmesi için sorgularının devam ettiğini açıkladı.

Sharma, güvenlik güçlerinin geçen hafta bir kaçakçılık çetesinin Burdwan'daki mezarlıklardan kemikleri aldığına dair ihbarı değerlendirdiklerini söyledi.

Söz konusu kişilerin gözaltına alındığını kaydeden Sharma, ayrıca kaçakçıların kemikleri temizlemek için kullandıkları kimyasalların da ele geçirildiğini belirtti.

Sharma, kaçakçıların kemikleri iskelet haline getirmek için bağladıklarını ifade etti.

Emniyet yetkilileri de Hindistan'ın bilimsel ve tıbbi çalışmalarda kullanılmak üzere insan kemiği ve iskeleti ihracatı yapmasının 1985'de yasaklandığını anımsatarak, insan iskeleti ihracatının yasa dışı yollardan devam ettiğini aktardı.