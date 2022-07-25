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Hindistan’da kabileye mensup ilk Cumhurbaşkanı göreve başladı

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Hindistan'ın 15’inci cumhurbaşkanı, Draupadi Murmu başkent Yeni Delhi'de Başkanlık Sarayı'nda yemin ederek göreve başladı.
Hindistan’da kabileye mensup ilk Cumhurbaşkanı göreve başladı

Hindistan’ın 15'inci cumhurbaşkanı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu oldu. Ülkede eski Cumhurbaşkanı Pratibha Patil’den sonra koltuğa oturan ikinci kadın olarak görev alan Murmu için başkent Yeni Delhi’deki Başkanlık Sarayı’nda tören düzenlendi. Törende yemin eden Murmu görevine resmen başladı.

KABİLEYE MENSUP İLK CUMHURBAŞKANI

Bugüne kadar BJP’de üst düzey görevler alan Murmu, 21 Haziran’da NDA’nın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenerek, Hindistan’ın bir kabileye mensup ilk cumhurbaşkanı oldu. Siyasete atılmadan önce öğretmenlik yapan Draupadi Murmu, doğum yeri olan Odişa eyaletinde bakan, 2015 ila 2021 yıllarında Carkand Valisi olarak görev aldı. Mensubu olduğu Santhal kabilesinin kadın liderlerinden olan Murmu, kabile leydisi olarak anılıyor.

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