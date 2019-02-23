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Hindistan'da kaçak içki 89 kişiyi öldürdü

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Hindistan’da çay tarlalarında çalışan 89 kişi kaçak içki tüketimi sebebiyle yaşamını yitirdi. Yaklaşık 200 kişinin tedavisine ise devam ediliyor.
Hindistan'da kaçak içki 89 kişiyi öldürdü

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde, çay tarlalarında çalışan, aralarında çok sayıda kadının da olduğu en az 89 işçi kaçak içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti. Golaghat ve Jorhat vilayetlerinin yetkilileri, işçilerin kaçak içkiyi perşembe günü tükettiklerini ve şu an tedavi altında olan yaklaşık 200 kişinin büyük çoğunluğunda ölüm tehlikesi bulunmadığını bildirdi. Ancak yine de ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. 

Kaçak içki yaygın                                                         

Zehirlenen işçilerin tedavisiyle ilgilenen doktorlardan birinin verdiği bilgiye göre hastalar ağır mide bulantısı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı sıkıntısı yaşıyor. Metil alkol zehirlenmesine neden olan içkileri satmakla suçlanan bir kişi ve içkileri ürettiği öne sürülen bir imalathane sahibi ile sekiz personel güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Ayrıca iki memur, bu içkilerin satışına göz yumdukları gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı. Hindistan’ın özellikle yoksul bölgelerinde kaçak olarak üretilen içki tüketimi çok yaygın. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle zehirlenerek ölüyor. Yaklaşık iki hafta önce Hindistan’ın kuzey eyaletlerinden Uttar Pradesh ve Uttarakhand’da 100'ü aşkın kişi kaçak içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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