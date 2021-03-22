Hindistan'da kadınlar neden yırtık kotlu fotoğraflarını paylaşıyor?

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin yeni başbakanı Tirath Singh Rawat'ın yırtık kot pantolon giyenler için "ahlaksızlık" imasında bulunmasından sonra binlerce kadın ve erkek sosyal medyada yırtık pantolonlu fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Twitter'da "#RippedJeansTwitter" (#YırtıkKotTwitter) etiketiyle yapılan paylaşımlarda siyasetçilerin kadınların giyimi yerine ekonomiye ve kadına şiddetle mücadeleye odaklanması çağrısı yapıldı. Bir kullanıcı "Yırtık kot, yırtık beyinlerden iyidir" dedi.

Ülkede yıllardır tartışma konusu olan yırtık kot pantolonlar, Rawat'ın geçen hafta çocuk haklarıyla ilgili bir toplantıda sarf ettiği sözlerle yeniden gündem oldu.

'Çocuklarına hangi değeri aşılayacaksın?'

Rawat, konuşmasında uçakta iki çocuğuyla seyahat eden, dizleri yırtık kot pantolon giyen ve bilezik takan bir kadınla karşılaştığını belirterek "Bir sivil toplum kuruluşunun başındasın, dizleri yırtık kot pantolon giyip ortaklıkta dolaşıyorsun. Yanında çocukların var. Onlara hangi değerleri aşılayacaksın?" dedi.

Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin üyesi olan Rawat, yırtık kot pantolonları "ahlaki çöküşün simgesi" diye niteledi ve çocuklarının, "özellikle de kızlarının" yırtık kot giymesine izin veren ebeveynleri eleştirdi.