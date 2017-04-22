 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 92.424
  • Altın 150,326
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKASon Dakika: Meclis önünde şok eylem

Hindistan'da kamyon kazası: 20 ölü

» »
Hindistan'da kamyon kazası: 20 ölü
Hindistan'da bir kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kalabalığın arasında dalması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, kamyonun kontrolünü kaybeden şoförün, önce bir arabaya ve elektrik direğine çarptığını, ardından da protesto gösterisi düzenleyen bir grup çiftçinin arasına daldığını belirtti.

Polis Jaya Lakshmi, yüksek gerilim hattının bulunduğu tellerin kalabalığın üstüne düştüğünü, olayda 14'ü elektrik çarpması nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Çiftçilerin, kazanın yaşandığı sırada Yerpedu kasabası karakolu önünde bölgedeki yasa dışı kum madenciliğini protesto ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “NATO Afganistan'da başarısız olmuştur"20 Nisan 2017 Perşembe 10:47
  • Rus çiftçiler domates yasağının kalkmasını istemiyor19 Nisan 2017 Çarşamba 17:44
  • 44 yolcusu bulunan otobüs nehre uçtu19 Nisan 2017 Çarşamba 15:15
  • Filipinler'de otobüs kazası: 31 ölü19 Nisan 2017 Çarşamba 14:56
  • Kral askeri tatbikatta gerçek mermi kullandı19 Nisan 2017 Çarşamba 14:46
  • Rusya'da metro saldırısı planlayıcısı tutuklandı19 Nisan 2017 Çarşamba 14:43
  • 2 bin Filistinli açlık grevi başlattı18 Nisan 2017 Salı 17:24
  • İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Devrim Muhafızları'na eleştiri18 Nisan 2017 Salı 17:21
  • Alibaba Grup, MoneyGram'ı almak için teklifini arttırdı18 Nisan 2017 Salı 17:10
  • Filistinli mahkumlara görüş yasağı getirildi18 Nisan 2017 Salı 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti