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Hindistan'da karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti

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Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Sawai Madhopur bölgesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir okulda karantina altına alınan kadın, 3 kişinin tecavüzüne uğradı. 
Hindistan'da karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Sawai Madhopur bölgesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir okulda karantina altına alınan kadın, 3 kişinin tecavüzüne uğradı. 

YOLUNU KAYBEDİP KARAKOLA SIĞINDI

Tüm dünyada olduğu gibi Koronavirüs önlemlerinin alındığı bölgede, köyüne gitmek için yola çıkan bir kadın kilometrelerce yalnız başına yürüdükten sonra yolunu kaybedince polis karakoluna sığındı.

Gidecek yeri olmayan kadın Koronavirüs testi uygulandıktan sonra karantina kapsamında bir okul binasına yerleştirildi. Ancak 23 Nisan günü yaşları 40-45 arasında değişen üç kişi, adı açıklanmayan kadına tecavüz etti. Zanlılar, kısa süre sonra yakalandı.

"SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Olayla ilgili açıklama yapan bölge polisinden Parth Sharma, "Kadının ne kadar süredir yalnız olduğunu ve kimlerle temas halinde olduğunu bilmiyorduk. Test yapıldıktan sonra okula yerleştirilmişti. Üç zanlı yakalandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor" dedi.

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