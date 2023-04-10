Hindistan’da Kıbrıs üzerinden sanal bet operasyonu

Hindistan'da çevrimiçi bahis ve kumar operasyonları yürüten 'Parimatch' adlı Kıbrıs'ta kayıtlı bir şirkete karşı dava açtı. Olayla ilgili bir kişi de tutuklandı.

GST, kripto para birimi Green Satoshi Token (SOL) için para birimi kodudur.

India Today’in haberine göre;

GST ödemesinden kaçınan çevrimiçi bahis için Kıbrıs merkezli firmaya baskı

GST İstihbarat Genel Müdürlüğü, ofisi Mumbai’de bulunan ve Hindistan’da çevrimiçi bahis ve kumar faaliyetleri yürüten Kıbrıs’ta kayıtlı bir şirket hakkında işlem başlattı.

Yazar Dipesh D. Tripathi: GST İstihbarat Genel Müdürlüğü, Hindistan’da çevrimiçi bahis ve kumar operasyonları yürüten ‘Parimatch’ adlı Kıbrıs’ta kayıtlı bir şirkete karşı dava açtı. Olayla ilgili bir kişi de tutuklandı.

Hindistan’da çevrimiçi olarak kumar oynamak veya bahis oynamak yasa dışı olsa da, şirket bu operasyonları hâlâ ihtiyatlı bir şekilde yürütüyordu. Şirket ülkede kayıtlı olmadığı için, büyük miktarda Hint parası yurt dışına yönlendiriliyor ve gönderiliyor ve bunun sonucunda Hindistan milyonlarca GST kaybediyordu.

Mal ve Hizmet Vergisi İstihbarat Genel Müdürlüğü GST’den kaçanları soruşturmak üzere kurulmuştur. Şirket ve işlemleri son birkaç gündür departman tarafından izleniyordu.

Konuyu bilen yetkililere göre, Parimatch sadece çevrimiçi kumar ve bahislerle uğraşmıyor, aynı zamanda Hindistan’daki futbol ve kabaddi ligleriyle de ilişkilendiriliyor.

Mal ve Hizmet Vergisi İstihbarat Genel Müdürlüğü de soruşturma sırasında, ülkenin önde gelen liderlerinden bazılarının ve Bollywood ünlülerinin paralarının da şirketle birlikte park edildiğini tespit etti. Soruşturma sürüyor.