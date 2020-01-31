Hindistan’da kızının doğum gününe davet ettiği 20 çocuğu rehin alan baba polis tarafından öldürüldü

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Farukabad kentinde yaşayan bir adam, bir yaşındaki kızı için doğum günü partisi yapacağını duyurdu ve o gün eve giden 20 çocuğu rehin aldı.

Polis, yerel basının adını Subbash Batham olarak açıkladığı adamın çocukları bırakması için 10 saat çaba sarfetti. İkna çalışmalarından sonuç alınamayınca eve girilerek Batham’ın vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Misafirler eve gidince kendi kızı ve eşi dahil herkesi rehin alan Batham’ın cinayetten yargılandığı, kefaletle serbest bırakıldığı ve tutuklanmasından komşularını sorumlu tuttuğu için öç almak amacıyla böyle bir işe kalkıştığı açıklandı.

Batham’ın çocukları rehin aldığını öğrenen semt sakinleri de onun eşini döverek öldürdü.

Yaşları altı aylık ila 15 arasında değişen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.