Hindistan'da koronavirüs salgınında bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedildi

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 187 kişinin yaşamını yitirmesiyle bugüne kadarki virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 78 Koronavirüs vakası ve virüse bağlı 4 bin 187 ölüm kaydedildi.

Böylece, ülkede Koronavirüse bağlı can kaybı sayısı salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük olarak en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan'da toplam vaka sayısı 21 milyon 892 bin 676'ya, toplam can kaybı sayısı 238 bin 270'e ulaştı.

Ülkede 3 milyon 723 bin 446 hastanın tedavisi sürüyor.

TAMİL NADU EYALETİNDE TAM KAPANMA

Hindistan'ın güney eyaleti Tamil Nadu'da yetkililer, eyalette salgına karşı tam kapanmanın 10 Mayıs'ta başlayacağını ve 24 Mayıs'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşların tam kapanmaya hazırlanması için bugün ve yarın iş yerleri, mağaza ve marketlerin açık olacağını belirtti.

AŞILAMA KAMPANYASI

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 167 milyon 346 bin 544 doz aşı yapılsa da kampanya, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Koronavirüs Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

SII Üst Yöneticisi Poonwalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.