Hindistan'da koronavirüsten korunmak için 'inek idrarı içme partisi' düzenlendi

Hindular’a göre kutsal saydıkları ineğin idrarı koronavirüs dahil her derde deva.

Hindular’a göre kutsal saydıkları ineğin idrarı koronavirüs dahil her derde deva.

İneğin kutsal sayıldığı Hindistan’da bir grup Hindu, yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak için ‘inek idrarı içme partisi’ düzenledi.

Uzmanların, inek idrarının koronavirüsü önleyebileceğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmesine rağmen, etkinliğe katılım yüksek oldu. Tüm Hindistan Hindu Birliği adlı grubun ev sahipliğinde düzenlenen partiye katılan yaklaşık 200 kişi, sunulan içeceklerin tadını çıkardı.

Çin’de başlayıp dünyaya yayılan koronavirüse yakalanma endişesi insanları önlemler almaya itiyor. Hindistan’da ise inançları gereği inekleri kutsal olarak gören kişiler için en iyi korunma yöntem ineğin idrarı ve dışkısı.

Ekinliği katılanlardan Om Prakash "21 yıldır inek idrarını içiyoruz" içtiklerini söylüyor:

"21 yıldır inek idrarını içiyoruz, ve inek gübresinde banyo yapıyoruz. Bu sayede hiç İngiliz ilaçlarını kullanma gereği duymadık"