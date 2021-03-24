Hindistan’da koronavirüsün ‘çift mutant’ varyantı görüldü

Hindistan’ın batı eyaletlerinde, yeni tip koronavirüsün “Çift mutant” varyantı tespit edildi. Maharashtra eyaletinde 206, başkent Yeni Delhi’de de 9 yeni varyanta rastlandı.
ABD basınında çıkan habere göre, Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Sujeet Kumar Singh’in açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hindistan’ın Kovid-19’dan en çok etkilenen eyaletlerinden biri olan batıdaki Maharashtra’dan alınan örneklerden 206’sında Kovid-19’un çift mutant varyantının tespit edildiği kaydedildi.
BAŞKENTTE DE RASTLANDI
Haberde, yeni varyanta başkent Yeni Delhi’deki 9 örnekte de rastlandığı aktarıldı
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