  • BIST 93.406
  • Altın 320,503
  • Dolar 6,2794
  • Euro 7,0235
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Hindistan'da Kovid-19 Nedeniyle İlk Ölüm

» »
Hindistan'da Kovid-19 Nedeniyle İlk Ölüm
Hindistan'da Kovid-19 Nedeniyle İlk Ölüm

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

Ülke basınında yer alan habere göre, Karnataka eyaleti sağlık biriminden yapılan açıklamada, eyaletin Kalburgi bölgesinde 76 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Salı günü hayatını kaybeden hastaya yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığının belirtildiği açıklamada, hastanın 29 Şubat'ta Suudi Arabistan'dan ülkesine döndüğü ifade edildi.
 

Hindistan'da şimdiye kadar 74 kişide koronavirüs tespit edildiği aktarıldı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘’Kendinizi koruyun, başkalarını düşünün, akıllı olun”12 Mart 2020 Perşembe 22:12
  • Corona virüsü testi nerede yapılır? Corona virüsü test kiti nedir?12 Mart 2020 Perşembe 20:15
  • Virüslerden korunmak için neler tüketilmeli?12 Mart 2020 Perşembe 19:59
  • Koronavirüs'ten korkmak hastalık haline geldi: Koronafobi12 Mart 2020 Perşembe 18:08
  • TC Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs vakasının hangi şehirde olduğunu neden söylemediğini açıkladı12 Mart 2020 Perşembe 18:04
  • Çin hükûmeti sağlık danışmanı: Koronavirüs salgınının Haziran ayına kadar bitmesini bekliyorum12 Mart 2020 Perşembe 17:59
  • Tabip odası başkanı: Türkiye’de ‘corona’ testi yaygın yapılmadığı için geç saptandı12 Mart 2020 Perşembe 17:57
  • KTTB 2 Doktorun testleri negeatif12 Mart 2020 Perşembe 16:11
  • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’nden koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyin, sevişmeyin12 Mart 2020 Perşembe 15:46
  • Sağlık Bakanlığı sadece 1 vaka var yeni bir vaka yoktur12 Mart 2020 Perşembe 15:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti