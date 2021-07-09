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Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 43 bin 393 yeni vaka tespit edildi, 911 kişi öldü, 44 bin 459 hasta iyileşti.
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 43 bin 393 yeni vaka tespit edildi, 911 kişi öldü, 44 bin 459 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 458 bin 727 olarak kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 56 gündür günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 888 bin 284 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 98,51'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 752 bin 950'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 405 bin 939'a çıktı.

Uygulanan aşı dozu 368 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 368 milyon 991 bin 222 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'inci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

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