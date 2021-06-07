  • BIST 1.448
  • Altın 524,738
  • Dolar 8,6222
  • Euro 10,5085
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 427 kişi öldü

» »
Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan’da, son 24 saatte 2 bin 427 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Hindistan’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 427 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan’da, son 24 saatte 2 bin 427 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 100 bin 636 vaka tespit edildi. Günlük vaka sayısı, 4 Nisan’dan bu yana en düşük seviye geriledi.

Son 24 saatte 2 bin 427 Kovid-19 hastası hayatını kaybederken günlük can kaybı sayısı 23 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 909 bin 975’e çıktığı ülkede bugüne dek 349 bin 186 kişi öldü.

Hindistan’da günlük vaka sayısı 4 Nisan’da 100 binin, 15 Nisan’da 200 binin, 21 Nisan’da 300 binin, 30 Nisan’da 400 binin üzerine çıkmıştı. Günlük can kaybı sayısı da 28 Nisan’da 3 bini, 8 Mayıs’ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs’ta 4 bin 529’a kadar yükselmişti.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceğini söylüyor.

İyileşenlerin sayısı 25 gündür yeni vaka sayısını aşıyor

Hindistan’da son 24 saatte 174 bin 399 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 25 gündür yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

İyileşme oranının yüzde 93,94 olduğu ülkede, 1 milyon 401 bin 609 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan’ın bazı bölgelerinde Kovid-19 kısıtlamaları gevşetilecek

Kovid-19 vakalarının düşüşe geçtiği Hindistan’da, bazı eyaletlerde virüse karşı kısıtlamaların kısmi olarak kaldırılacağı duyuruldu.

Salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Delhi Ulusal Başkent Bölgesi ve Maharaştra eyaletinde bugünden itibaren, iş yerlerinin tekrar faaliyete geçmesine izin verildi.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, Kovid-19 tedbirlerine uyulmak kaydıyla alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarların da misafirlerini ağırlayabileceğini kaydetmişti.

Uygulanan aşı dozu 232 milyonu geçti

Ülkede 16 Ocak’ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 232 milyon 790 bin dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği “Worldometers” internet sitesine göre Hindistan, “dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke” konumunda bulunuyor.

      

       

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de bir ilk: 41 yaşındaki adama H10N3 kuş gribi tanısı kondu01 Haziran 2021 Salı 11:34
  • Çin nüfus politikasına değiştirdi: Üç çocuğa izin çıktı31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:32
  • Tokyo Valisi Koike'ye Göre Temmuzdaki Olimpiyatların Yeniden Ertelenmesi "Zor Bir Durum"29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:29
  • Japonya'dan Hindistan'a 14,8 milyon dolarlık Kovid-19 yardımı29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:36
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:33
  • Japonya Merkez Bankası Başkanı Bitcoin Hakkında Konuştu!28 Mayıs 2021 Cuma 17:36
  • Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 660 kişi öldü28 Mayıs 2021 Cuma 09:19
  • Japonya'da doktorlar Tokyo Olimpiyatlarının iptalini istedi28 Mayıs 2021 Cuma 09:00
  • İddia: Kim'den saç ve dar kot yasağı27 Mayıs 2021 Perşembe 12:49
  • Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL üç hafta uzatılabilir26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti