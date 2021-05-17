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Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları 25 milyona yaklaştı

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, toplam vaka sayısı 24 milyon 965 bin 463 oldu.
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayıları 25 milyona yaklaştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 281 bin 386 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 4 bin 106 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 965 bin 463'e, toplam can kaybı sayısı 274 bin 390'a yükseldi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Ülkede 3 milyon 516 bin 997 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan'da günlük vaka sayıları 21 Nisan'dan bu yana ilk kez 300 binin altına düştü.

Ülkede 27 Nisan'dan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı sayısı 3 binin üzerinde seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı dün salgının 2. dalgasının etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiğini açıklamıştı.

Bu arada, Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde Ganj Nehri üzerinde bulunan ve Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen yüzlerce cesetle ilgili polisin açtığı soruşturma sürüyor.

Aşılama kampanyası

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana yaklaşık 182 milyon 926 bin 460 doz aşı yapılsa da kampanya, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısında bulunmuştu.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebine yanıt vermek zorunda olması, dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan'a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZeneca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

Poonawalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden'a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan'daki aşı üretimini kolaylaştıracağı tahmin ediliyor.

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