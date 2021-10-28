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Hindistan'da nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze testi

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Hindistan, 5 bin kilometre menzile sahip nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze test ettiğini duyurdu.
Hindistan'da nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze testi

Hindistan, 5 bin kilometre menzile sahip nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füze test ettiğini duyurdu.

Hindistan hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin doğu kıyısındaki bir adadan fırlatılan, 5 bin kilometre menzile sahip “Agni-5” isimli füzenin testinin başarılı bir şekilde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, füze denemesinin, "güvenilir asgari caydırıcılık politikasına" uygun olduğu ifade edildi.

Balistik füze Agni-5’in Çin’in tamamını vurabileceği ileri sürülüyor.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağlarının çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

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