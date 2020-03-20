  • BIST 87.500
  • Altın 313,990
  • Dolar 6,4743
  • Euro 6,9799
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Hindistan'da Otobüste Bir Kadına Cinsel Saldırıda Bulunup Öldüren 4 Kişi İdam Edildi

» »
Hindistan'da Otobüste Bir Kadına Cinsel Saldırıda Bulunup Öldüren 4 Kişi İdam Edildi
Hindistan'da Otobüste Bir Kadına Cinsel Saldırıda Bulunup Öldüren 4 Kişi İdam Edildi

2012'nin Aralık ayında erkek arkadaşıyla birlikte otobüsteyken, otobüsteki 4 yolcu ve şoförün cinsel saldırısına uğrayan, işkence gördükten sonra yol kenarına atılan ve burada hayatını kaybeden kadının ardından açılan dava sonuçlandı. Tutuklu yargılanan 4 kişi idam edildi. Diğer tutuklu sanık cezaevinde intihar etmişti.

Kadına yönelik şiddet ve tecavüz vakalarının en yüksek sayıda görüldüğü ülkelerden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 2012 yılının sonunda bir kadına tecavüz edip ölmek üzere yol kenarına terk eden ve 8 yıldır 'toplu tecavüz' suçuyla yargılanan 4 kişinin cezası Cuma günü infaz edildi.

23 yaşındaki fizyoterapi öğrencisi ve bir erkek arkadaşı, 16 Aralık 2012'de Başkent Yeni Delhi'de otobüse bindi. Otobüsteki 5 erkek yolcu ve şoför, genç kadının erkek arkadaşını yaraladıktan sonra kadına tecavüz etti. Kadının karnına demir bir çubuk saplayarak organlarının büyük oranda zarar görmesine yol açan 6 erkek, ardından kadınla erkek arkadaşını yol kenarına attı.

HASTANEYE KALDIRILAN KADIN 13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ.

Olayın ardından ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri, dünyanın farklı ülkelerine de yayıldı. Hindistan'da yaygın olan toplu tecavüz, tecavüz ve cinsel şiddet suçlarına daha ağır cezalar gelmesi ve faillerin yargılanması için hükümete çağrılar yapıldı.

5'i yetişkin 6 failin yargılandığı dava 17 Ocak 2013'te başladı. Otobüs şoförü Ram Singh, Mart ayında cezaevindeki hücresinde boynundan asılı halde bulundu.

Dava sürerken, Hindistan'daki protesto gösterileri devam ediyordu. 2 Nisan 2013'te hızlı bir şekilde hazırlanan yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre tecavüzcüler idamla cezalandırılabilecekti.

Aynı yılın eylül ayında 4 sanık idam cezasına çarptırıldı. Yetişkin olmayan diğer sanık ise 3 yıl cezaya mahkum oldu. 2015'te serbest bırakıldı.

Sanıkların itirazları ve üst mahkeme süreci 2020'ye kadar sürdü. 17 Ocak'ta Hindistan Devlet Başkanı Ram Nath Kovind, mahkumların af talebini reddettiğini açıkladı.

4 mahkum, 20 Mart Cuma günü Yeni Delhi'deki Tihar cezaevinde asıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kore’de koronavirüs tespiti yapılan kişi sayısı üst üste üçüncü gün 100’ün altında kaldı17 Mart 2020 Salı 12:25
  • Çin’de koronavirüsün etkisiyle hava kirliliği azaldı; 'on binlerce insanın hayatı kurtuldu'15 Mart 2020 Pazar 22:19
  • Hindistan'da koronavirüsten korunmak için 'inek idrarı içme partisi' düzenlendi15 Mart 2020 Pazar 09:20
  • Putin, 2036'ya kadar başkanlık yapmasına imkan sağlayacak tasarıyı imzaladı15 Mart 2020 Pazar 00:46
  • Çinli uzmanlar 31 tonluk tıbbi malzemeyle İtalya'ya gidiyor13 Mart 2020 Cuma 20:10
  • Japonya’da parlamento, başbakana ohal ilan etme yetkisi verdi13 Mart 2020 Cuma 17:55
  • Rusya'dan gazetecilere corona virüsü uyarısı: Gelmeyin13 Mart 2020 Cuma 17:37
  • VİDEO I Vuhan'da maskeler çıkartılıyor13 Mart 2020 Cuma 12:42
  • Çin, ABD ordusunu koronavirüsü Vuhan'a getirmekle suçladı12 Mart 2020 Perşembe 21:46
  • Son dakika… Çinli bilim adamı corona virüsü için tarih verdi: Haziran ayında bitecek12 Mart 2020 Perşembe 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti