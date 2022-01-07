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Hindistan’da Pozitif 13 Kişi Karantinadan Kaçtı

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İtalya’dan Hindistan’a giden yolcu uçağında 125 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan yolculardan 13 kişinin kaçtığı öğrenildi.
Hindistan’da Pozitif 13 Kişi Karantinadan Kaçtı

İtalya’nın Milano şehrinden Hindistan’ın Amritsar şehrine sefer gerçekleştiren yolcu uçağında 160 yolcunun 125’inin Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmişti. Olayın ardından Hindistanlı yetkililer, Covid-19 testi pozitif çıkan yolcuların tecrit altına alınacaklarını bildirmiş ve uçak iniş yapar yapmaz yolcular ambulansla hastanelere götürülmüştü.

Yetkililer bugün karantinaya alınması gereken yolculardan 4 kişinin havaalanından, 9 kişinin ise karantinaya götürüldüğü hastanelerden kaçtığını bildirdi. Havaalanından kaçan 4 kişinin nasıl kaçtığını bilmediklerini belirtirken yetkililer, hastaneden kaçan kişilerin ise personelleri kandırarak kaçtıklarını bildirdi.

DAVA AÇILACAK

Hindistan polisi, karantinadan kaçan şahıslar için suç duyurusunda bulunulacağını bildirerek kaçan kişilerin pasaportlarının ise iptal edileceğini açıkladı. Amritsar Komiser Yardımcısı Gurpreet Singh Khehra, kaçan yolcular sabah dönmezlerse gazetede fotoğraflarının yayınlanacağını ve haklarında dava açılacağını bildirdi.

Hindistan’da, salgının başından bu yana 35 milyon 109 bin 286 vaka bildirilirken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 483 bin olarak kayıtlara geçti. İtalya’da ise Covid-19 toplam vaka sayısı 6 milyon 756 bin 35 olurken 138 bin 276 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

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