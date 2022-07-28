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Hindistan'da Sağlık skandalı: 30 kişiye aynı şırıngayla Covid-19 aşısı yapılmış

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Corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları bütün dünyada devam ederken kan donduran bir sağlık skandalı yaşandı.
Hindistan'da Sağlık skandalı: 30 kişiye aynı şırıngayla Covid-19 aşısı yapılmış

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor… Corona virüsünün geçen yıllarda mutasyona uğradığı ve Delta varyantına sebep olduğu Hindistan’da ise bir sağlık skandalı meydana geldi.

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde bir sağlık skandalı ifşa oldu. Yapılan inceleme sonrasında Sagar bölgesindeki bir okulda, çocuklara aynı şırınga ile Covid-19 aşısı verildiği ortaya çıktı.

Yapılan inceleme sonucunda 30 öğrenciye tek bir şırınga ile aşı yapıldığı açıklandı. Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın “Her kişiye özel şırınga kullanılmalı” uyarısına rağmen yetkililerin buna uymadığı kaydedildi. Bu zamana kadar 2 milyardan fazla Covid-19 aşısının yapıldığı açıklanırken yetkililer, velilerin şikayeti üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Muhalefet partileri de eyaletin sağlık bakanının istifa etmesi gerektiğini söyleyerek çocukların hayatlarını riske attığını dile getirdi. Çarşamba günü Hindistan’da 18.313 yeni vaka açıklanırken 57 kişinin de Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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