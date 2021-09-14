Hindistan'da sel: 3 ölü, 5 kayıp

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı selde 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.
Ülke basınındaki habere göre, Rajkot ve Jamnagar bölgelerinde şiddetli yağış sele neden oldu.
3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin kaybolduğunu bildiren yetkililer, binlerce kişinin tahliye edildiğini belirtti.
Kayıpları arama çalışmaları başlatıldı, eğitime de ara verildi.
Hindistan Meteoroloji Departmanı, Gujarat'ta yağışların 18 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.
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