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Hindistan'da sel: 3 ölü, 5 kayıp

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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı selde 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.
Hindistan'da sel: 3 ölü, 5 kayıp

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı selde 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.

Ülke basınındaki habere göre, Rajkot ve Jamnagar bölgelerinde şiddetli yağış sele neden oldu.

3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin kaybolduğunu bildiren yetkililer, binlerce kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Kayıpları arama çalışmaları başlatıldı, eğitime de ara verildi.

Hindistan Meteoroloji Departmanı, Gujarat'ta yağışların 18 Eylül'e kadar sürmesinin beklendiğini duyurdu.

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