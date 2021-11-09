Hindistan'da sel: En az 5 ölü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Selde en az beş kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Selde en az beş kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde aralıksız yağışlar nedeniyle en az beş kişi öldü, 500'den fazla kulübe hasar gördü, dört ev tamamen yıkıldı.

Yağışlarının başlamasıyla eyaletin başkenti Chennai'nin pek çok kesimi sular altında kaldı.

Eyaletin Gelir ve Afet Yönetimi Bakanı KKSSR Ramachandran, yağış yeniden artarsa daha fazla kayıp olabileceğini söyledi.

Birçok ilçede eğitime ara verildi

Chennai'de yağışların yoğunluğunun azalmasıyla alçak bölgelerde su boşaltılmaya başlandı.

Kurtarma operasyonunun ordu, Ulusal Afet Yardım Gücü ve itfaiye tarafından yürütüldüğünü kaydeden Ramachandran, "Chennai'de, inceleme ve kurtarma operasyonları için daha fazla kişi görevlendirildi." dedi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Chennai, Madurai, Kanchi ve Chengalpattu da dahil olmak üzere birçok ilçede eğitime ara verildi.

Yağışlar gelecek 5 gün etkili olacak

Chennai ve komşu bölgelerini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle 500'den fazla kişi tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirilmişti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) dün yapılan açıklamada, yağışların gelecek beş gün boyunca Kerala ve Andhra Pradeş'in güney kıyılarında da hafif ila orta şiddette etkili olabileceği belirtilmişti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, durumun, eyalette 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2015'teki sel felaketi kadar vahim olduğunu söylemişti.

Uzmanlar, yılın bu zamanında şehir sık sık şiddetli yağışlarla karşılaşsa da kontrolsüz gelişim ve kötü şehir planlamasının yıkıma ve kaosa yol açtığına, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğinin de soruna katkıda bulunduğuna, aşırı yağışları daha olası ve daha sık hale getirdiğine dikkati çekiyor.