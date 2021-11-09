  • BIST 1.622,100
  • Altın 569,65
  • Dolar 9,7096
  • Euro 11,2679
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Hindistan'da sel: En az 5 ölü

» »
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Selde en az beş kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da sel: En az 5 ölü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Selde en az beş kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde aralıksız yağışlar nedeniyle en az beş kişi öldü, 500'den fazla kulübe hasar gördü, dört ev tamamen yıkıldı.

Yağışlarının başlamasıyla eyaletin başkenti Chennai'nin pek çok kesimi sular altında kaldı.

Eyaletin Gelir ve Afet Yönetimi Bakanı KKSSR Ramachandran, yağış yeniden artarsa daha fazla kayıp olabileceğini söyledi.

Birçok ilçede eğitime ara verildi

Chennai'de yağışların yoğunluğunun azalmasıyla alçak bölgelerde su boşaltılmaya başlandı.

Kurtarma operasyonunun ordu, Ulusal Afet Yardım Gücü ve itfaiye tarafından yürütüldüğünü kaydeden Ramachandran, "Chennai'de, inceleme ve kurtarma operasyonları için daha fazla kişi görevlendirildi." dedi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Chennai, Madurai, Kanchi ve Chengalpattu da dahil olmak üzere birçok ilçede eğitime ara verildi.

Yağışlar gelecek 5 gün etkili olacak

Chennai ve komşu bölgelerini vuran şiddetli yağışlar nedeniyle 500'den fazla kişi tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirilmişti.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) dün yapılan açıklamada, yağışların gelecek beş gün boyunca Kerala ve Andhra Pradeş'in güney kıyılarında da hafif ila orta şiddette etkili olabileceği belirtilmişti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, durumun, eyalette 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2015'teki sel felaketi kadar vahim olduğunu söylemişti.

Uzmanlar, yılın bu zamanında şehir sık sık şiddetli yağışlarla karşılaşsa da kontrolsüz gelişim ve kötü şehir planlamasının yıkıma ve kaosa yol açtığına, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliğinin de soruna katkıda bulunduğuna, aşırı yağışları daha olası ve daha sık hale getirdiğine dikkati çekiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özbekistan'da cumhurbaşkanı Mirziyoyev görevine başladı06 Kasım 2021 Cumartesi 16:18
  • Çin'de sahibinin terk ettiği Shiba Inu cinsi 'Deng Deng' adlı köpek açık artırmada 25 bin dolara satıldı.06 Kasım 2021 Cumartesi 11:15
  • Çin'de hava kirliliği artınca otoyol ve oyun alanları kapatıldı05 Kasım 2021 Cuma 16:20
  • Japonya'da iki idam mahkumu hükümete dava açtı05 Kasım 2021 Cuma 11:11
  • Rusya’da Salgınla Mücadelede Ordu Devrede03 Kasım 2021 Çarşamba 16:58
  • Hindistan'da Dang Humması Vakalarında Artış Görülüyor03 Kasım 2021 Çarşamba 16:47
  • BM: Myanmar'daki Çatışmalar Nedeniyle Yaklaşık 37 Bin Kişi Yerinden Edildi03 Kasım 2021 Çarşamba 15:59
  • ABD İle İran Arasında Petrol Çalma Gerilimi03 Kasım 2021 Çarşamba 15:53
  • CIA Direktörü ve Rus İstihbarat Direktörü, Moskova'da görüştü03 Kasım 2021 Çarşamba 11:56
  • Rusya'dan 2 ülke için S-500 kararı02 Kasım 2021 Salı 14:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti