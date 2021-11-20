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Hindistan’da Sel Felaketi: 35 Ölü

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Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 35 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de kayboldu. Sel sularına direnemeyen iki katlı bir ev yıkılırken, o anlar amatör kameraya yansıdı.
Hindistan’da Sel Felaketi: 35 Ölü

Hindistan’ın güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde perşembe gününden bu yana etkili olan yoğun yağış, sel felaketini beraberinde getirdi.

En az beş bölgede meydana gelen seller hayatı felç etti. Tirupati ve Kadapa’da demiryolu ile karayolu trafiği, selin yol açtığı hasar nedeniyle kesintiye uğradı. Selden en çok etkilenen Kadapa kentinde yerel havalimanı ise 25 Kasım'a kadar kapatıldı.

Taşan nehirler ve dereler su baskınlarına neden olurken, altyapıda büyük hasar meydana geldi. Kadapa’da şiddetli yağış sırasında üç otobüs sel sularında mahsur kalırken, en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Sel nedeniyle bir binanın çökmesi sonucu 17 kişinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi. Çöken binada enkaz altında mahsur kalan 10 kişi kurtarılırken, iki kişiye halen ulaşılamadı.  Eyaletteki bir nehrin ortasında mahsur kalanlar ise Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından helikopterle kurtarıldı.

100’DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Tirupati’de ise sel sularına dayanamayan iki katlı bir ev yıkılırken, o anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre selin etkili olduğu bölgelerde 100’den fazla kişi kayıp durumda. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri, selin vurduğu noktalarda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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