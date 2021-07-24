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Hindistan’da sel felaketi kötüleşiyor: Ölü sayısı 125’e yükseldi

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Hindistan’ın batısında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor.
Hindistan’da sel felaketi kötüleşiyor: Ölü sayısı 125’e yükseldi

Hindistan’ın batısında etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor.

Maharashtra eyaletinde sel toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en az 125 olduğu belirtildi. Maharashtra hükümeti sel bölgesinden yaklaşık 90 bin kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Bölgede mahsur kalanlar için havadan ve karadan çalışmalar devam ederken yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere yönelik üzüntüsünü dile getirerek, “Maharashtra’daki durum yakından takip ediliyor ve mağdurlara yardım sağlanıyor” dedi.

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