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Hindistan'da Sokağa Çıkma Yasağını Protesto Eden İşçilerle Polis Arasında Çatışma Çıktı

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Hindistan'da Sokağa Çıkma Yasağını Protesto Eden İşçilerle Polis Arasında Çatışma Çıktı
Hindistan'da Sokağa Çıkma Yasağını Protesto Eden İşçilerle Polis Arasında Çatışma Çıktı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağını protesto eden işçilerle polis arasında çatışma çıktı.

Hindistan basınında yer alan habere göre, ülkenin batısında yer alan Surat kentinde işlerini kaydeden çok sayıda göçmen işçi, üç haftalık sokağa çıkma yasağını protesto ederek güvenlik güçlerine taşla saldırdı. Bunun üzerine polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hükümetin attığı sert adımların oluşturduğu zorluklardan ötürü vatandaşlardan özür dilemişti.

Modi'nin açıklaması, sokağa çıkma yasağı sebebiyle on binlerce göçmen işçinin işsiz kalması ve toplu taşıma hizmet verilmediği için evlerine yürüyerek dönmeye çalışmasının ardından gelmişti.

Ülkede 24 Mart'ta ilan edilen 21 günlük dışarı çıkma yasağı nedeniyle başkent Yeni Delhi'den evlerine dönmeye çalışan on binlerce kişinin terminallerde bir arada beklemesi endişeye sebep olmuştu.

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