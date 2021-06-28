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Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'in altına düştü

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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 46 bin 148 yeni vaka tespit edilirken 979 kişi öldü, 58 bin 578 hasta iyileşti.
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'in altına düştü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 46 bin 148 yeni vaka tespit edilirken 979 kişi öldü, 58 bin 578 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı 572 bin 994'e geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 309 bin 607 kişinin iyileştiği ülkede, iyileşme oranı yüzde 96,80'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 279 bin 331'e, can kaybı sayısı 396 bin 761'e çıktı.

Uygulanan aşı dozu 323 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 323 milyon 663 bin 297 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

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